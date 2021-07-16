Почти 800 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Петербурге

Почти 800 тысяч петербуржцев прошли полный цикл вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже почти 800 тысяч человек прошли обе стадии вакцинации. По данным Смольного на пятницу, 16 июля 2021 года, всего привитых более 1 миллиона, но многие еще ожидают вторую дозу вакцины.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 152 176 человек, из них - 799 252 полностью завершили цикл вакцинации, - пояснили в Смольном.

За минувшие сутки в Петербурге первично привились более 19 тысяч горожан, второй этап вакцинации прошли 10,2 тысяч человек. Также уже ревакцинировались 327 человек, из них 33 за минувший день.

Большая часть привитых воспользовались вакциной "Спутник V", 19 тысяч человек "КовиВаком" и 27 тысяч "ЭпивакКороной".

В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.