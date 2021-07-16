Курортный район стал лидером по количеству украденных люков в Петербурге

Курортный район Санкт-Петербурга стал лидером по количеству украденных люков в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Курортный район Санкт-Петербурга стал лидером по количеству украденных люков в 2021 году. "Водоканал" в пятницу, 16 июля 2021 года, рассказал, что провел анализ украденных за первые полгода крышек люков и сравнил с этим же периодом минувшего года. Оказалось, что за шесть месяце этого города неизвестные стащили 108 люков, в прошлом за этот период произошло 134 кражи.

- Рекордсменами по количеству краж в этом году стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы города: на них приходится более 50 процентов преступлений, - рассказали в компании.

Предприятие ведет активную совместную работу с правоохранительными органами по противодействию кражам. Работники предприятия передали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Добавим, что за кражу крышек колодцев виновникам грозит до двух лет тюрьмы.