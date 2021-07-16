Петербурженка пожаловалась на детей, разбивших стекла машин из пневматичеких пистолетов

Женщина пожаловалась на детей, разбивших стекла машин из пневматичеких пистолетов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на детей, которые обстреливают автомобили. В пятницу, 16 июля 2021 года, женщина разместилась в социальной сети предупреждение, в котором рассказала, что некие дети уже нанесли ущерб нескольким машинам, прострелив стекла из пневматического оружия.

- На Мурманском шоссе при повороте на Морозовку недодети обстреливают машины из пневматов, будьте бдительны, - написала женщина.

Также с ее слов, хулиганы уже разбили двум машинам пассажирские стекла. Сообщений о пострадавших не поступло.

Фотографию с места происшествия женщина не приложила, поэтому достоверно не известно, были ли на самом деле какие-то повреждения. В полицию о хулиганстве она также не заявила.