Ниже +30 градусов будет впервые за неделю в Петербурге

В Петербурге обещают температуру воздуха до 30 градусов в субботу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 17 июля, впервые за последние семь дней в Петербурге температура воздуха окажется ниже +30 градусов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус. Днем столбик термометра поднимется от +27 до +29 градусов. Кроме того, в городе появится долгожданный ветерок - 3-8 метров в секунду. Однако дождей все еще ждать не стоит.

- 17 июля синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена гребнем антициклона с запада. Облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, уже 19 день подряд! - сообщил Михаил Леус.

А уже в следующие два дня Петербург все-таки может дождаться осадков.

- В воскресенье ближе к вечеру кратковременный дождь, гроза, и +29…+31 градусов, в понедельник и вторник местами кратковременные дожди, днем в воскресенье +24…+26 градусов, - отмечает Михаил Леус.

По Ленобласти в субботу синоптики обещают от +25 до +30 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.