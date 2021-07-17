Перебегавшего дорогу подростка сбили на Московском проспекте в Петербурге

На Московском проспекте сбили подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне вечером, 16 июля, в Петербурге на дороге сбили подростка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, все произошло около 20:30 вечера в Московском районе Северной столицы. Как установила полиция, недалеко от дома №87 по Московскому проспекту подросток 2004 года рождения перебегал дорогу вне зоны регулируемого пешеходного перехода. В этот момент по проспекту от Малой Митрофаньевской в сторону Ташкентской двигался «Форд Фокус». Мгновенно остановить авто водитель не смог и совершил наезд на парня. К счастью, подросток остался жив, однако ему потребовалась срочная помощь медиков.

- Подросток в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту ДТП полиция проводит проверку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.