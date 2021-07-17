Бюджетные автобусы между Петербургом и Великим Новгородом запустит европейский перевозчик

Из Петербурга в Великий Новгород теперь можно запланировать бюджетное путешествие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бюджетные поездки между Петербургом и Великим Новгородом запускает немецкая компания FlixBus. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на официальной странице в соцсети. К слову, это первый маршрут этой европейской компании в нашей стране.

«Мы запускаем наш первый маршрут по России. Билеты в продаже для поездок с 23 июля», - говорится в сообщении компании.

К слову, цены на перевозки предлагаются довольно привлекательные: билет в одну сторону стоит 300 рублей, приобрести его уже можно на сайте перевозчика. Эта стоимость ниже средней по данному маршруту – обычно доехать на автобусе из Петербурга в Новгород можно примерно за 450 рублей.

Путь составляет около 3 часов. Из Петербурга автобусы будут отправляться с автовокзала на набережной Обводного канала в 17:30. Обратный рейс из Великого Новгорода стоит в расписании на 8:50 утра – с автовокзала на Октябрьской улице.