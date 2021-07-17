Незаконный пункт по приему металлолома закрыла полиция Петербурга

В Петербурге закрыли пункт по приему лома черных и цветных металлов. Фото: скриншот видео / ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Невском районе Петербурга прошел профилактический рейд, касающийся оборота металлолома. Итогом его стало закрытие нелегальной «конторы» на Народной улице, вообще пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В пункте на Народной улице деятельность по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов осуществлялась без соответствующей лицензии, - отмечают в полиции.

Нелегальных коммерсантов привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения. Кроме того, среди работников нашли и нелегальных мигрантов, что тоже не оставили без внимания.

- С данного пункта вывезено более 100 килограммов различного металла и лома. Пункт приема металла прекратил свою деятельность, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.