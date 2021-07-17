Еще 1957 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

В Петербурге еще 1957 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Петербурге зафиксировано еще 1957 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит на утро субботы, 17 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число зараженный за все время пандемии в городе превысило 500 тысяч человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 501694 случая заражения COVID-19, - отмечают в оперативном штабе. – Скончались 18123 человека, из них 105 - за последние сутки. Выздоровело 479243 человека.

То касается Ленинградской области, там за сутки выявили еще 249 заболевших (всего 52 678 человек). Также к статистике прибавилось 8 смертей с коронавирусом (всего 1942).

Всего в разных регионах страны за последние сутки выявили еще 25 116 новых случаев COVID-19, а общее число зараженных за пандемию составило 5 933 115 человек.