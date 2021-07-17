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Общество17 июля 2021 12:38

Мариинская больница расформирует COVID-стационар

Медучреждение возвращается к обычному режиму работы
Евгения МОСКВИНА
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Мариинская больница готовится возобновить работу в обычном режиме.

Мариинская больница готовится возобновить работу в обычном режиме.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мариинская больница закрывает ковидный стационар, чтобы вернуться к обычному режиму работы – оказанию экстренной и плановой специализированной помощи. Пациентов с коронавирусом будут переводить из инфекционных отделений, сообщает пресс-служба медучреждения.

– Перевод будет осуществляться в другие стационары города, перепрофилированные под лечение больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, исходя из профиля лечебного учреждения и необходимой медицинской помощи пациенту, – сообщают в Мариинской больнице.

Перевозить пациентов с коронавирусом из одного учреждения в другое будут на машинах скорой помощи и реанимобилях с аппаратами ИВЛ и вей необходимой аппаратурой.

– В отделениях Мариинской больницы продолжат лечение пациенты, имеющие отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 и показания к дальнейшему пребыванию в стационаре, – добавляют в медучреждении.