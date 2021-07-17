В садоводстве в Ленобласти нашли крупный склад оружия

В садоводстве под Петербургом нашли крупный склад оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории одного из садоводств Ленобласти полиция обнаружила крупный склад оружия, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. В Ломоносовском районе проводили оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела, которое касается незаконного оборота оружия.

Во время расследования полиция вышла на 56-летнего неработающего мужчину, который проживает в Ропшинском сельском поселении. Именно у него дома в СНТ «Гипробум» при обыске обнаружили и изъяли с несколько десятков видов оружия. В их числе были пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты-пулеметы ППД, винтовки Мосина, револьвер Наган, гладкоствольное ружье, карабины. Там же было и множество патронов. Все оружие и боеприпасы отправили на экспертизу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.