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Происшествия17 июля 2021 13:29

В садоводстве в Ленобласти нашли крупный склад оружия

Несколько десятков винтовок, револьверов, пистолетов изъяли и отправили на экспертизу
Евгения МОСКВИНА
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В садоводстве под Петербургом нашли крупный склад оружия.

В садоводстве под Петербургом нашли крупный склад оружия.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории одного из садоводств Ленобласти полиция обнаружила крупный склад оружия, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. В Ломоносовском районе проводили оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела, которое касается незаконного оборота оружия.

Во время расследования полиция вышла на 56-летнего неработающего мужчину, который проживает в Ропшинском сельском поселении. Именно у него дома в СНТ «Гипробум» при обыске обнаружили и изъяли с несколько десятков видов оружия. В их числе были пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты-пулеметы ППД, винтовки Мосина, револьвер Наган, гладкоствольное ружье, карабины. Там же было и множество патронов. Все оружие и боеприпасы отправили на экспертизу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.