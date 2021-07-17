Более полумиллиона петербуржцев заразились коронавирусом с начала пандемии

Более полумиллиона человек заразились коронавирусом в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эти выходные общее количество заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило отметку в полмиллиона человека. Как свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в городе за все время пандемии зафиксировано уже 501694 случая заражения. Из них за последние сутки прибавились к статистике 1957 пациентов.

По данным на субботу, 17 июля, за последние сутки также скончались 105 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов за всю пандемию составляет 18123 человек. Вылечились от коронавируса в Петербурге 479243 пациента.

Напомним, что в Северной столице идет прививочная кампания от COVID-19. Уже почти 800 тысяч горожан прошли полный курс вакцинации. Всего привитых более 1 миллиона человек, части из них еще предстоит получить вторую дозу вакцины.