За лето на водоемах Ленобласти утонули более 60 человек

В Ленобласти за лето утонули 60 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую часть лета во время купания в водоемах Ленобласти погибли более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области. При этом по фактам трагедий с несовершеннолетними возбуждено уже восемь уголовных дел по статье о причинении смерти по неосторожности.

- Наибольшее количество случаев зафиксировано на водных объектах общего пользования, не предназначенных для купания, - отмечают в ведомстве.

Речь идет о неофициальных и необорудованных пляжах, где купание запрещено. К слову, в период с 21 июня по 13 июля на таких объектах погибли шесть человек, двое из которых несовершеннолетние дети. Это произошло на карьерах «Пульман» в Ломоносовском районе и водных объектах Вырицкого городского поселения Гатчинского района. Как выяснило следствие, муниципальные образования не позаботились о том, чтобы вывесить информационные щиты о запрете купания и должным образом проинформировать отдыхающих. Уже возбуждены два уголовных дела по факту халатности.