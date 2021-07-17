Более 1200 кубометров воды израсходовали за день на полив зелени в Петербурге

В Петербурге в аномально жаркую погоду усилили полив территорий зеленых насаждений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне, в пятницу, 16 июля, сотрудники садово-паркового хозяйства исразходовали на полив зеленых насаждений и зелени в Петербурге 1248 кубометров воды. Об этом сообщает комитет по благоустройству.

- По сравнению с предыдущим днем объем воды увеличился почти на 100 кубометров. С самого раннего утра сотрудники садово-паркового хозяйства, как обычно в это засушливое лето, снова вышли на полив зелёных насаждений. Им активно помогают дорожные предприятия, - рассказывают в пресс-службе комитета.

Как отмечают специалисты, даже во время такого обильного полива в жаркую погоду вода очень быстро впитывается в почву и испаряется. В аномальную погоду комитет по благоустройству усилил уход за зелеными насаждениями, и уже за июль расход на полив увеличился на 20 процентов.

- Искусственный полив дает кратковременный эффект при поливе травяных покровов. Что касается деревьев, то они способны накапливать влагу и менее уязвимы в жаркую погоду, - добавляют в комитете.