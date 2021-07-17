Морская авиация провела тренировку к Главному военно-морскому параду

Экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге продолжается подготовка к Главному военно-морскому параду, который состоится 25 июля. В Кронштадте и Петербурге уже идут тренировки, в которых участвуют боевые корабли. А на . аэродроме «Пушкин» прошла наземная тренировка «пешим по-летному» экипажей морской авиации, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

- Для проведения наземной тренировки на взлетно-посадочной полосе была нанесена схема пролета над Санкт-Петербургом. Экипажи в пешем строю в составе звеньев по типам вертолетов выполнили выстраивание в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, отработали порядок радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома, а также порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации, - отмечают в пресс-службе ЗВО.

Напомним, что в День Военно-морского флота будет проходить воздушная часть парада. В ней примут участие 48 единиц авиатехники. Едином строю они пролетят над акваторией Петербурга.