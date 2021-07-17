«Зенит» взял Суперкубок России, разгромив «Локомотив»

"Зенит" взял Суперкубок России. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России-2021 в субботу, 17 июля. Сине-бело-голубые разгромили противника со счетом 3:0. Встреча проходила в Калининграде.

Голами в матче отличились Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57-я минуты) и Александр Ерохин (83-я минута). Отметим, что Суперкубок «Зенит» выигрывает уже в шестой раз. Трофей до этого они брали в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.