Абсолютный рекорд по вакцинации от коронавируса установлен в Петербурге

Вакцинация от коронавируса в Петербурге набирает обороты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от нового коронавируса в Петербурге идет активными темпами. Да что там активными – вот уже который раз сознательные горожане бьют свои же собственные рекорды. Последний рекорд – 32 360, именно столько людей прошли процедуру за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.

- За вчера вторую прививку получили 12 208 петербуржцев, - сообщает пресс-служба ведомства. - Первую - 20 107 человек. Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций - выполнено 32 360 уколов.

Всего же в Северной столице уже привилось больше миллиона человек – а если точнее, то 1 172 283. Большая часть из них – 811 460 – полностью прошли курс вакцинации, то есть, получили первый и второй компоненты. А кое-кто уже успел пройти процедуру повторно – таких в городе к настоящему дню набралось 404 человека.