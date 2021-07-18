2 000 квартир проверила полиция Петербурга в поисках нелегальных мигрантов

Полиция Петербурга провела масштабный рейд в Выборгском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Выборгском районе Петербурга. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила перс-служба Главного управления МВД России по Северной столице.

- В профилактическом рейде было задействовано 68 полицейских. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 13 жилых домов, - уточняют в ведомстве. - По результатам рейда в полицию было доставлено 46 граждан для административного разбирательства.

В совокупности к ответственности привлекли 20 человек: 11 оказались-таки нелегальными мигрантами и получили протоколы за нарушение правил въезда либо пребывания в России. Еще девять получили административное наказание за распитие алкоголя и нахождение пьяном виде в общественном месте. Также сотрудники полиции раздали гражданам более 700 памяток и обновили материалы на информационных стендах.