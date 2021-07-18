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Общество18 июля 2021 10:57

Больше 29 000 человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки

В Северной столице продолжается борьба с эпидемией
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Больше 29 000 человек сдали тест на коронавирус за сутки в Петербурге.

Больше 29 000 человек сдали тест на коронавирус за сутки в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки ПЦР-тестирование прошли 29 250 человек. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил городской оперативный штаб.

- Также обработан 11 351 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - уточнили в ведомстве.

Напомним: ранее городской комитет по здравоохранению сообщил, что в Петербурге обновлен рекорд по вакцинации горожан от коронавируса. Всего за одни сутки жителям города сделали 32 360 прививок. Из них 12 209 – вторым компонентом. Всего же в городе с начала кампании по массовой вакцинации привилось больше 1 100 000 человек, большая часть из которых уже прошла полный курс. Кроме того, в городе уже ревакцинировалось 404 человека, 44 из них - за истекшие сутки.