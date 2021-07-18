11-летнюю девочку разыскивает полиция Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает потерявшуюся 11-летнюю девочку.

Полицейские Северной столицы просят жителей и гостей города оказать помощь в поисках 11-летней Ульяны Шлепаковой. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщило Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 17 июля она ушла из дома, в настоящее время ее местонахождение неизвестно, - уточняет пресс-служба ведомства. - Приметы девочки: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы , светлые пряди на челке, каре. Была одета в розовую футболку, голубые джинсы, серые кроссовки Reebok.

Согласно оперативной информации, ЧП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В настоящее время полиция принимает все возможные действия, чтобы отыскать пропавшего ребенка. Тех, кто видел Ульяну или может знать, где девочка находится сейчас, просят сообщить по телефонам 8 (812) 444-92-98. 8 (812) 573-15-96.