Мужчину, стрелявшего из окон квартиры из пистолета, задержали в Ленинградской области

При себе у хулигана оказался пневматический пистолет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Всеволожского района Ленинградской области, приняв на грудь горячительного, решил развлечься неожиданным образом – пострелять из пистолета прямо из окон своей квартиры. Об инциденте в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и региону.

- 16 июля поступило сообщение от жителя деревни Гарболово, - уточняет ведомство. – Он сообщил, что его сосед, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из окна своей квартиры, предположительно, из пневматического оружия.

Пистолет действительно оказался пневматическим. Прибывший на место наряд полиции задержал дебошира. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до семи лет.