88 миллионов рублей «сгорело» во время пожара в поселке Металлострой

Пожар вспыхнул еще в пятницу, 16 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупный пожар, случившийся в минувшую пятницу, 16 июля, в поселке Металлострой, обернулся столь же крупным уголовным делом. В огне сгорело не много не мало 88 000 000 рублей. Об этом в воскресенье, 18 июля, «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Неустановленные лица совершили поджог ангара и нанесли финансовый ущерб сразу семи индивидуальным предпринимателями и ООО, - уточнил собеседник издания. – Общая сумма ущерба составила 88 683 398 рублей.

Больше всего, по данным источника, пострадала компания, занимающаяся производство пластиковой тары: из общей суммы ущерба на нее приходится больше 77 000 000 рублей. На данный момент правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до пяти лет.