37 % петербуржцев мечтает добираться до работы на велосипеде

37 % петербуржцев хотели бы регулярно ездить на работу на велосипеде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы чаще, чем москвичи, склоняются к выбору велосипеда в качестве основного средства передвижения из дома на работу и обратно. Такой информацией в воскресенье, 18 июля, поделились аналитики портала Superjob.

- Ездить на работу на велосипеде хотел бы каждый третий москвич (32%), еще 4% жителей столицы сообщили, что уже добираются до офиса именно так, - отмечается в исследовании агентства.- Почти каждый второй житель столицы (49%) предпочел бы иной способ добираться до места службы. В Санкт-Петербурге велосипед любят больше: ездить на нем на работу хотели бы 37% жителей Северной столицы, а 5% уже так и делают. Число тех, кто отнюдь не мечтает ездить на работу на этом виде транспорта, примерно такое же, как и в Москве — 50%.

Самым «велосипедным» оказался возраст до 34 лет – начиная с 35 склонность крутить педали заметно падает. Кроме того, по данным портала, и в Москве и в Петербурге на работу на велосипеде чаще всего ездят мужчины.