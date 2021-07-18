Балкон загорелся в одной из квартир в Красносельском районе Петербурга

По счастью, все обошлось - жильцы дома сами потушили огонь еще до прибытия пожарных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С огоньком провели как минимум половину воскресенья, 18 июля, жители дома № 68по улице Маршала Казакова в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По не известным пока причинам там вспыхнул пожар в одной из квартир на 11 этаже. Об инциденте рассказала пресс-служба городского управления МЧС.

- На 11 этаже жилого дома балкон площадью три квадратных метра выгорел по всей площади, - уточнили в ведомстве.

На вызов отправили три пожарные машины и команду из пятнадцати человек личного состава. Однако спасать никого не понадобилось: огонь успешно ликвидировали сами жильцы еще до приезда пожарной бригады. Сведения о пострадавших в МЧС также не поступали – а значит, судя по всему, все обошлось благополучно.