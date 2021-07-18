МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

Ветер заявленной силы способен гнуть и ломать деревья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прогнозы синоптиков о приходе в Северную столицу грозовых дождей, судя по всему, имеет все шансы сбыться. Параллельно с метеорологами управление МЧС по городу предупредило об усилении ветра – легкий шторм может накрыть Петербург уже в воскресенье, 18 июля.

- 18 июля в вечерние часы ожидается усиление западного, северо-западного ветра до шестнадцати метров в секунду, - предупреждают в ведомстве. - Высота волн – от половины до одного метра.

Напомним: по шкале Бофорта ветер в 16 метров в секунду считается «крепким» - он гнет стволы деревьев, а идти против него ощутимо трудно. В связи с этим спасатели призывают всех соблюдать особую осторожность – не ходить под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, не гулять по берегам рек и залива, а лучше – вообще никуда не выходить и переждать непогоду дома.