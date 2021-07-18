«Не знаем, кто ведет эту страницу»: Сын Михаила Боярского прокомментировал пост в Instagram, где актер рассказал о своем самочувствии

Михаил Боярский находится в больнице имени Боткина - у актера диагностировали COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сын знаменитого актера Михаила Боярского, депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил, что не знает, кому принадлежит страница в Instagram по адресу boyarskiy_official. Об этом Сергей Михайлович рассказал «КП-Петербург» в воскресенье, 18 июля. Ранее, напомним, на этой странице был опубликован пост от лица звезды «Трех мушкетеров», в котором якобы сам Михаил Боярский, болеющий коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо, и призвал всех вакцинироваться.

- Возможно, кто-то дозвонился до Михаила Сергеевича, а администраторы этой страницы просто сделали перепост, - предположил Сергей Боярский.

Тем не менее, по словам собеседника «КП», ситуация на самом деле обстоит так, как сообщили неизвестные владельцы страницы – Народный артист РСФСР действительно чувствует себя хорошо и на самом деле рекомендуем все не тянуть и прививаться от COVID-19.

- Прививка показала свою эффективность, потому что болезнь у отца протекает практически в бессимптомной форме, - констатировал Сергей Боярский. – Особенно с учетом возраста и его, скажем так, накопленных заболеваний. Температуры нет, и мы очень рассчитываем, что уже скоро он будет дома.

Напомним: информация о том, что Михаил Боярский госпитализирован, появилась в минувшую среду, 14 июля. Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуаций, легендарному актеру стало плохо на фоне аномальной жары – а коронавирус у него обнаружили почти случайно.