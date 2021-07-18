Поиски пропавшей 11-летней школьницы завершились в Петербурге

Поисками пропавшей школьницы занималась полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция завершила поиски 11-летней школьницы, пропавшей накануне в Красногвардейском районе. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

- Полицейские начали поиски сразу же после обращения родителей школьницы, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Оказалось, что девочка все это время гуляла по городу и была обнаружена около 16:00 по улице Лиговский проспект.

Ничего противозаконного, добавляют полицейские, с девочкой не делали. Так что эта история определенно завершилась благополучно. Напомним: ранее сообщалось, что петербургские специалисты из команды «Лиза Алерт» организовали за 2020 год почти 400 операций по поиску пропавших детей. Увы, отыскать живыми удалось не всех.