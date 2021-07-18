Пыльную бурю на Марсовом поле засняли очевидцы

Шквальный ветер поднялся на Марсовом поле. Фото: Полина ШАНДРАК

В Петербурге наконец-то непогода. Правда, опять она пришла точечно: пока в центре тишь да гладь, на Марсовом поле бушует ветер, поднимающий целые пыльные бури. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели.

- Налетел очень резко, пригнул к земле деревья и кусты и поднял пылевое облако, - сообщили очевидцы с места событий. – Ветер сильный – даже может с ног сбить.

Напомним: ранее о пусть и слабом, но все же шторме в Санкт-Петербурге жителей и гостей города предупреждало городское управление МЧС. А еще раньше ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ближе к вечеру приход грозовых дождей. В любом случае МЧС (им мы вместе с ними) призывает петербуржцев соблюдать правила безопасности: не гулять под деревьями и шаткими конструкциями, а также держаться подальше от берегов рек и озер.