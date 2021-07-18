Грузовой поезд насмерть сбил подростка в Ленинградской области

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Фото: пресс-служба Северо-западного управления на транспорте СК РФ

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка на железнодорожных путях. Инцидент произошел в минувшую субботу, 17 июля, на 34-м километре перегона станций «Пелла»-«Саперное» в Кировском районе Ленинградской области, уточняет пресс-служба ведомства.

- Следствием установлено, что около 23 часов 17 июля 2021 года на мальчик был травмирован грузовым поездом № 1113, - уточняется в сообщении. - В результате наезда от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мальчик шёл по железнодорожным путями в наушниках и не услышал приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения объектов железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека». Есть ли в деле обвиняемые, пока не сообщается.