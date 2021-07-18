Ливень накрыл Санкт-Петербург 18 июля 2021 года

Проливной дождь накрыл Петербург в воскресенье, 18 июля.

Мы этого ждали, и это случилось – в Петербург пришел долгожданный дождь. О том, что с неба наконец-то закапало – где понемногу, где в формате умеренного ливня – «Комсомолке» сообщают читатели.

- Дождь идет в центре, на Петроградской стороне, «намокли» районы станций метро «Лесная» и «Беговая», - отмечают очевидцы. – Капает – но пока неуверенно – на «Проспекте Просвещения».

Напомним: ранее МЧС Санкт-Петербурга предупреждало о резком усилении ветра в городе вплоть до 16 метров в секунду. Еще раньше – утром 18 июля – ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал приход в Северную столицу грозовых дождей. Грозы и сильного ливня пока что не видно – но, возможно, это только начало. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь накроет Петербург практически полностью к 20:50. Но счастье будет недолгим – уже через полчаса облачный фронт сойдет и двинется дальше на восток.