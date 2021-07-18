Яхта опрокинула автокран в Кронштадте

Авокран едва не укатился в воду вслед за яхтой. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

В Кронштадте очевидцы засняли необычное происшествие: на одной из набережных завалился назад и почти скатился в реку автокран. Виной всему стала прицепленная к нему яхта – она оказалась тяжелее и попросту перевесила машину. О случившемся сообщается в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Яхта «победила» кран, - иронично подписал опубликованные снимки автор.

Что случилось, и при каких обстоятельствах кран едва не укатился в воду (и хорошо, если без водителя) – доподлинно не известно. Однако в комментариях участники обсуждения сошлись в одном: кому-то не помешает подтянуть физику хотя бы в рамках школьного курса. А заодно – сопромат вместе с теоретической механикой. Ну или все куда прозаичнее – и кто-то, чтобы сэкономить (или наоборот, заработать побольше), намеренно превысил предельно допустимую нагрузку. В любом случае яхта, судя по фотографиям, пострадала довольно серьезно. За чей счет ее будут ремонтировать – увы, не сообщается.