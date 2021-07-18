Директор НИИ Пастера Арег Тотолян заявил, что в России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу

По словам Арега Тотоляна, теперь нужно выйти на уровень коллективного иммунитета в 90 % Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что в России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Соответствующее заявление ученый сделал в воскресенье, 18 июля, в эфире вечерней программы на телеканале "Россия-1".

- Мы достигли в целом по стране около 60%, - уточнил Арег Тотолян. - Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом.

Теперь, по словам специалиста, нужно взять новую высоту - уровень коллективного иммунитета в 90 %.

Напомним: ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) сообщил, что вакцинация от новой инфекции в городе продвигается уверенными темпами. И на целевые показатели коллективного иммунитета Смольный рассчитывает выйти уже осенью.