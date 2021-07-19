Живодеры устроили стрельбу по кошкам в Петербурге

Живодеры устроили стрельбу по кошке в Калининском районе Петербурга Фото: принтскрин видео.

Двое живодеров устроили стрельбу по кошке в Петербурге. В первом часу ночи 19 июля 2021 в Калининском районе на улице Металлистов рядом с домом номер 103 прозвучали выстрелы - около восьми подряд. Мишенью для выстрелов стала кошка. Свидетелем произошедшего стал корреспондент "Комсомольской правды в Петербурге".

Сначала прогремел звук выстрелов, а следом стало видено, как бездомная кошка удирает их кустов, через дорогу на другую сторону. При этом пули продолжали стрелять рядом с ее хвостом. Животному удалось сбежать и спрятаться за домами.

Не достигнув своей цели, стрелки начали перезаряжать пистолет и переговариваться, куда они дальше пойдут, а после решили пойти в туже сторону, куда убежала их жертва.

Снять момент стрельбы корреспондент "КП" не успел, зато смог запечатлеть самих стрелков. Оказалось, что стреляли парень с девушкой. Причем девушка была с банкой алкогольного напитка. Куда отправились они дальше, неизвестно.