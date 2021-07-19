Дожди и похолодание придут 19 июля в Петербурге

Похолодание пришло в Петербург 19 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург пришло долгожданное похолодание. В понедельник, 19 июля 2021 года, в Северной столице впервые за долгое время температура не поднимется выше 30 градусов, а всего до 25. Может, после столь продолжительного зноя горожанам покажется погода даже холодной.

- Сегодня, 19 июля, на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего циклона. При переменной облачности в западной половине региона существенных осадков не ожидается, а на востоке области кратковременные дожди местами еще пройдут, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, температура воды в Петербурге будет около 23-25 градусов, по Ленинградской области плюс 21-26 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Новая неделя в городе будет комфортной, всего около 22-24 градусов и пройдут кратковременные дожди.