Ученые назвали причины появления аномальной жары в Петербурге летом 2021 года

Ученые назвали две теории возникновения аномальной жары в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара стоит в Санкт-Петербурге уже второй месяц. Такого в городе не было уже 11 лет. Ученые объясняют такую погоду двумя теориями. Одна связана с общим потеплением климата на планете, вторая - продолжительный антициклон, который мешает дождям и потокам холодного воздуха. Об этом 18 июля 2021 года пишут "Невские новости".

- Сейчас идет постепенное нарастание солнечной активности, которое достигнет максимума в 2025 году. Однако есть и общее потепление климата, которое связано с деятельностью человека, - рассказал изданию доктор физико-математических наук Института земного магнетизма Владимир Обрядко.

Свою точку зрения на жару высказал и ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. С его слов причиной стал малоподвижный антициклон. Он пояснил, что воздушные массы никуда не двигались и прогревались постоянно там, где были. Плюс ко всему, летом в Петербурге белые ночи, а это значит, что прогрев происходил более длительное время.