В ВМФ опровергли информацию о столкновении кораблей в Петербурге

В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге Фото: Полина ШАНДРАК

Накануне, 18 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге поднялся сильный ветер. В тот же день в городе проходила репетиция парада Военно-морского флота. В ряде СМИ появилась информация, что из-за шторма в Неве столкнулись два корабля. Однако в пресс-службе ВМФ эту информацию опровергли.

- Информация некоторых СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Смольнинском рейде Невы не соответствует действительности. Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в назначенных точках акватории Невы и Смольнинского рейда. Во время усиления ветра на Смольнинском рейде, корабли, как положено, отработали маневр безопасного отхода от утвержденных мест стоянок. Ни столкновений, ни касаний кораблей не было, - пишут Риа Новости со ссылкой на ВМФ России.

В действительности корабли были отшвартованы на "мертвые якоря", которые не позволили бы суднам сорваться со своей точки. Никакого ЧП не произошло.