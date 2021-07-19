Петербуржцы спасли голую тонущую девушку из Малой Невки

Петербуржцы спасли тонущую девушку из Малой Невки Фото: Лилия КОЗЛОВА

Петербуржцы спасли девушку, которая тонула в Малой Невке. Инцидент, свидетелем которого стал корреспондент "Комсомольской правды в Петербурге", произошел около одиннадцати часов вечера в субботу, 17 июля 2021 года, рядом с набережной реки Малой Невки, дом 3.

Компания молодых людей отдыхала на газоне у реки, когда к ним подошел пьяный мужчина в одних трусах.

- Извините, но там девушка упала и не может выбраться, - спокойно сказал мужчина, показывая на реку.

Сама же девушка была совсем не спокойна. Молодые люди сразу же прибежали на помощь, к этому времени девушка уже выбилась из сил, не могла кричать и еле гребла к гранитной набережной, которая была еще где-то в метр в высоту. Постепенно ее уносило течением. В итоге она все же смогла добраться до стены, а молодые люди схватили ее за руку.

- Тащите, тащите, - закричали все.

За несколько секунд несчастную вытянули на берег. Девушка оказалась в одних лишь стрингах. От медицинской помощи девушка отказалась. После своего спасения она начала громко ссориться со своим мужчиной, после чего они ушли.