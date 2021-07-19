Петербуржцы пожаловались на отказ пункта вакцинации записывать горожан на вторую прививку

Жители Петербурга пожаловались на мобильный пункт вакцинации Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга пожаловались, что не могут сделать прививку от коронавируса. В понедельник, 19 июля 2021 года, петербуржцев рассказал в социальной сети, что в пункте вакцинации, расположенном в ТК "Гранд Каньон", люди вынуждены стоять по 6-7 часов в очереди, а некоторых и вовсе отказывались записывать на прививку.

- В субботу, 17 июля, люди, пришедшие в 11:30 для второй вакцинации смогли сделать это только около 18:00-18:30 часов. Медработники с боем соглашались делать вторую вакцинацию ссылаясь на некую заведующую которая приказала: "Приоритет для тех, кто по записи на первую вакцинацию", - пожаловались горожане.

Медики отказывались записывать желающих на второй этап прививки Фото: СОЦСЕТИ

При этом, медработники отказались отвечать, как записаться тем, кто хочет пройти ревакцинацию.

- Целый день в пункте вакцинации был непрекращающийся скандал, огромная очередь, - добавили горожане.