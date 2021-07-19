На видео попал угон "Газели" в Петербурге

Полиция задержала троих угонщиков "Газели" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля "Газель". Сообщение о краже машины поступило в отдел МВД 13 июля 2021 года. Стражи порядка смогли оперативно найти угонщиков, так как момент кражи попал на видео.

- В полицию позвонил 48-летний мужчина и рассказал, что у него угнали "Газель Некст", которая была припаркована у дома 26 по улице Ростовской в поселке Славянка. Стоимость автомобиля более 1,5 миллионов рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По факту было возбуждено уголовное дело. Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, где произошел угон, и быстро нашли воров.

В воскресенье, 18 июля, у дома 6 по улице Южной во Всеволожске оперативники задержали троих подозреваемых. Мужчинам от 26 по 39 лет. Сейчас они находятся под стражей, а автомобиль возвращен владельцу.