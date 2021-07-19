Грозы накроют Ленинградскую область 19 июля

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за гроз в Ленобласти 19 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение. По сообщению спасателей, гроза накроет регион в понедельник, 19 июля 2021 года. Предварительно, стихия начнет бушевать уже в ближайшее время, с 11 до 13 часов дня.

- Согласно штормовому предупреждению, 19 июля, в ближайшие 1-3 часа в восточных районах области местами ожидаются грозы, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Спасатели отмечают, что во время грозы повышается вероятность возникновения аварий, ЧП на воде и в воздухе. Поэтому, местным жителям лучше отказаться от рыбалки, а во время езды на машине соблюдать скоростной режим.

Также в МЧС напомнили, что во время грозы нельзя гулять по открытой местности, прятаться под деревьями, особенно одинокими, а также купаться.