Три человека погибли в пожаре в дачном доме в Ленинградской области

Три человека погибли в пожаре в дачном доме в городе Отрадное в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В страшном ночном пожаре в Ленинградской области погибли три человека. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 19 июля 2021 года, в дачном доме в городе Отрадное Кировского района.

- В 01:29 часов 19 июля поступило сообщение о пожаре на улице Рабочая. На место выехала дежурная смена 131 пожарной части в составе восьми человек и двух единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

По адресу горел дом на площади 48 квадратных метров. Уже к 2 часам ночи спасатели ликвидировали огонь, однако люди, которые были в доме, погибли.

- В результате указанного происшествия погибли 3 человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок, - сообщили в Кировской городской прокуратуре.

На данный момент инспекторы прокуратуры организовали проверку для того, чтобы установить причины возгорания.