Умер Лев Гольдштейн, журналист и радиоведущий из Петербурга

В Петербурге умер журналист Лев Голдштейн / Фото: Twitter Валерий Нечай

В Санкт-Петербурге в возрасте 57 лет умер Лев Гольдштейн, журналист и радиоведущий. Об этой печальной новости в понедельник, 19 июля 2021 года, сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" в Петербурге Валерий Нечай, где работал Гольдштейн.

- Лёва… нам так будет тебя не хватать. Ты был тем самым "Эхом" в Петербурге, - написал Нечай.

О причине смерти журналиста пока что ничего не сообщается. Также нет информации о времени и месте похорон.

Лев Гольдштейн родился в Ленинграде, в 1973 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт. В начале 1990-х годов работал корреспондентом газеты "Невский курьер", затем на радиостанции "Открытый город". Также он сотрудничал со многими СММ, включая: "Вечерний Петербург", русскую службу BBC, а также радиостанция "Эхо Москвы".