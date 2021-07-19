Годовалый ребенок выжил, выпав из окна 4 этажа в Петербурге

Ребенок выжил после падения из окна 4 этажа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге годовалая девочка выжила после падения из окна 4 этажа. Инцидент произошел в 10 часов утра в воскресенье, 18 июля 2021 года, в Красном Селе. В экстренные службы позвонила мать малышки, заметив ребенка за окном.

- ЧП произошло в доме номер 6 по Гатчинскому шоссе в 10 часов утра. Малышка, воспользовавшись невнимательностью родителей, выпала из открытого окна квартиры, расположенной на 4 этаже пятиэтажного дома, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребенка незамедлительно госпитализировали в детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице. У малышки диагностировали очень много травм: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы теменной и затылочной костей, разрыв почки, ушибы внутренних органов. Сейчас девочка жива, но находится в крайне тяжелом состоянии.

О семье известно, что она полная, благополучная, на учете не состоит. Отцу и матери по по 32 года. Сейчас следственный комитет проводит проверку.