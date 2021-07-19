Подземную тюрьму и крематорий нашли в частном доме под Петербургом

Под Петербургом нашли частную подземную тюрьму с крематорием Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Санкт-Петербургом нашли частную подземную тюрьму и крематорий. Необычную находку сделали в заброшенном коттедже на территории Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет издание 47News.

- В 44 километрах от Петербурга располагается заброшенный коттеджный посёлок “Новый Петербург” - в Агалатовском поселении Всеволожского района. По факту, это обширная поляна в сосновом лесу и несколько разбросанных домов, - пишет издание.

В подвале они обнаружили три камеры с железными двухъярусными кроватями, умывальниками и унитазами. Там же находится пункт охраны. Также на участке была обнаружена огромная печь размером с человека.

Как пишет издание, владельцами сооружения являлись бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний и некое частное лицо. Также они отмечают, что год назад в доме проводит обыски следственный комитет.