Мечети и молельные дома закроются на Курбан-Байрам в Петербурге

Мечети и молельные дома Петербурга закроют для верующих в Курбан-байрам из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на праздник Курбан-Байрам все мечети и молельные дома будут закрыты. В этом году праздник будет отмечаться во вторник, 20 июля 2021 года. Однако верующим рекомендовали встретить проповедь дома, так как эпидемическая обстановка из-за коронавируса в городе нестабильна.

- Внимание. В соотвествии с постановлением правительства Петербурга и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе мечети и молельные дома на смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-Байрам 20 июля 2021 года, - появилось сообщение на странице Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада России.

Всем верующим рекомендовали послушать онлайн трансляцию проповеди, которая будет вестись на разных интернет ресурсах.