За стрельбу на свадьбе в Петербурге мужчина получил 7 месяцев тюрьмы

В Петербурге отправили мужчину в тюрьму за стрельбу на свадьбе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд в понедельник, 19 июля 2021 года, отправил в тюрьму мужчину, устроившего праздничную стрельбу на свадьбе. Суд посчитал, что подобные традиционные развлечения являются серьезным нарушением закона, несмотря на то, что стрелок сам сдался полиции.

- Около пяти часов вечера 9 апреля 2021 года подсудимый, находясь на свадьбе, не менее восьми раз выстрелил из автомобиля в воздух у дома 14 по улице Летчика Лихолетова, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также в суде уточнили, что обвиняемый вину признал. Он пояснил, что был гостем на свадьбе. По традиции начал стрелять из оружия, после отвез пистолет домой и вернулся уже без него праздновать дальше. Однако там узнал, что из-за стрельбы свадебный кортеж задержали сотрудники полиции.Тогда он добровольно сдался правоохранителям.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.