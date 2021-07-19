Движение по Планерному путепроводу Петербурга ограничат на три недели с 20 июля

Движение по Планерному путепроводу ограничат до 7 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на три недели ограничат движение по Планерному путепроводу в связи с ремонтом дороги. Об этом в понедельник, 19 июля 2021 года, рассказали в государственной административно-технической инспекции.

- С 23:00 20 июля до 23:00 24 июля и с 06:00 26 июля до 06:00 07 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Планерному путепроводу, - пояснили в Смольном.

Кроме того, с 21 июля на долгое время закроется движение по Ковенскому переулку. Вплоть до 15 октября рабочие будут заниматься прокладкой теплосети. В связи с этим проект по переулку от улицы Радищева до улицы Маяковского будет полностью закрыт.

Также, с 21 по 27 июля закрывается движение транспорта по улице Чехова у дома 9.