Грозы и штормовой ветер обрушатся на Петербург 20 июля

Гроза обрушится на Петербург 20 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аномальная жара в Санкт-Петербурге спала, ей на смену пришли дожди и шквальный ветер. По сообщению МЧС Северной столицы во вторник, 20 июля 2021 года, на город обрушатся грозы и штормовой ветер. При таких погодных условиях горожанам следует быть осторожнее.

- 20 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду, - сообщили в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В МЧС отметили, что при грозе следует закрывать окна, а также вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Напомним, что в целом в Петербург пришло похолодание. В течение недели температура воздуха будет держаться на уровне 22-24 градусов.