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Происшествия19 июля 2021 13:46

Массовое ДТП перекрыло движение по КАД Петербурга 19 июля

На юге трассы столкнулись сразу четыре автомобиля
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Четыре автомобиля столкнулись на КАД Петербурга

Четыре автомобиля столкнулись на КАД Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Пробка собралась на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга из-за массового ДТП. Днем в понедельник, 19 июля 2021 года, на юге трассы столкнулись сразу четыре автомобиля, которые перекрыли две полосы движения. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- ДТП из четырех автомобилей на 59-м километре внешней стороны КАД. Полностью перекрыт средний ряд и частично правый, - рассказали автомобилисты.

Также очевидцы рассказали, что авария произошла из-за того, что грузовик на полном ходу потерял колесо, которое отлетело в сторону и "собрало" четыре автомобиля. Благо, удары оказались не сильными, поэтому машины не побились и сообщений о пострадавших не поступало.

Сейчас на месте уже работают сотрудники ДПС. Сообщается, что в месте аварии пробка растянулась на один километр.