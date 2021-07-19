Женщину задержали по подозрению в убийстве сына в Ленинградской области

В Ленобласти задержали женщину по подозрению в убийстве сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция расследует дело о смерти 40-летнего мужчины. Утром в воскресенье, 18 июля 2021 года, в отделение МВД по Тосненскому району позвонила 67-летняя женщина и рассказала, что на кухне своего дома, расположенного на Мыслинской улице поселка Рябово, нашла окровавленный труп своего сына.

- По прибытию полицейские нашли труп мужчины с рубленной раной теменной области затылка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После этого полиция задержала и доставила в отделение 67-летнюю мать погибшего, а также 49-летнего мужчину, который живет по соседству, но находится в доме с трупом. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Известно, что женщина раньше не привлекалась к уголовной отвественности, а мужчина три раза проходил по делам, связанным с кражами.