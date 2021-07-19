Более 100 новых радаров для фиксации скорости автомобилей появились на дорогах Петербурга

В Петербурге заработали новые комплексы контроля скорости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появились 115 новых комплексов для фиксации скорости движения автомобилей. Как пояснили в понедельник, 19 июля 2021 года, в Смольном, радары разместили по 96 адресам города. В ближайшее время в эксплуатацию будут введены еще несколько камер.

- Обеспечение безопасного движения и снижение травматизма – общая задача органов власти любого уровня. Правила должны соблюдать все участники дорожного движения. Беспристрастная фиксация камерами поможет выявить нарушающих скоростной режим. Город и дальше будет продолжать работу в этом направлении, - отметил губернатор Александр Беглов.

В течение 2021 года количество радаров в Петербурге увеличится в два раза. В первую очередь, 240 новых стационарных комплексов фиксации будут установлены более чем на 170 аварийно-опасных участках.

Согласно статистике, каждый день в Петербурге происходит порядка 200-300 ДТП, в прошлом году в авариях погибли 219 человек.